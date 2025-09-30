WTA Peking: Lys folgt Gauff ins Viertelfinale

Eva Lys hat in Peking das Achtelfinale gegen McCartney Kessler nach schwachem Start gedreht und in drei Sätzen 4:6, 6:1, 6:2 gewonnen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 10:16 Uhr

© Getty Images Eva Lys

Eva Lys begann nervös und musste früh ein Break hinnehmen. Zwar erspielte sie sich Chancen, konnte aber weniger als die Hälfte ihrer Breakbälle nutzen. McCartney Kessler agierte solide, hielt ihre Aufschlagspiele und sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:4.

Im zweiten Satz präsentierte sich Lys deutlich stabiler. Vor allem auf den zweiten Aufschlag der Amerikanerin fand sie immer bessere Antworten. Lys nutzte die Schwächen ihrer Gegnerin konsequent aus und holte den Satz klar mit 6:1.

Auch im dritten Durchgang blieb die Tendenz eindeutig. Lys stellte ihre Rückschlagstärke unter Beweis, verwandelte drei von sieben Breakbällen und ließ Kessler kaum noch ins Match zurückfinden. Am Ende stand ein souveränes 6:2 und damit der verdiente Einzug ins Viertelfinale.

Zuvor war schon Coco Gauff in ebenfalls drei Sätzen gegen die Schweizerin Belinda Bencic als erste ins Viertelfinale eingezogen. Sie besiegte Bencic mit 4:6, 7:6, 6:2.

