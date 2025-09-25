WTA Peking: Qualifikantin Seidel siegt auch im Hauptfeldauftakt

Nach erfolgreicher Qualifikation besiegte die Hamburgerin Ella Seidel beim WTA-1000er-Turnier in Peking zum Hauptfeldauftakt die Polin Magdalena Frech mit einer überzeugenden Leistung in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.09.2025, 10:53 Uhr

© Getty Images Nach erfolgreicher Qualifikation siegte Ella Seidel in Peking auch zum Auftakt im Hauptfeld.

Mit großem Selbstvertrauen ging Ella Seidel nach den beiden erfolgreichen Matches in der Qualifikation die Erstrundenpartie im Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in Peking gegen Magdalena Frech an. Von Beginn an agierte die Polin jedoch absolut auf Augenhöhe und hielt die Partie lange offen. Im letzten Aufschlagspiel des ersten Durchgangs erkämpfte sich die 20-jährige Seidel jedoch mehrere Satzbälle und konnte den dritten erfolgreich für sich verbuchen.

Mit dem Momentum im Rücken erspielte sich die Hamburgerin im zweiten Akt eine schnelle 4:1-Führung mit Doppel-Break, zeigte aber bei eigenem Aufschlag auch noch etwas Nerven und ließ ihre 27-jährige Gegnerin noch einmal näher rankommen. Im letzten Spiel jedoch unterstützte Frech die Profispielerin der TennisBase Oberhaching noch einmal mit leichteren Fehlern und besiegelte mit einer zu lang geschlagenen Vorhand den 7:5, 6:4-Erfolg von Seidel nach 1:50 Stunden Spielzeit.

In der zweiten Runde sieht sich die Weltranglisten-95. der an Position 23 geführten Ukrainerin Marta Kostyuk gegenüber, die mit einem Freilos in das Turnier startet. Nach den Niederlagen von Tatjana Maria und Laura Siegemund ist aus deutscher Sicht neben Seidel noch Eva Lys im Wettbewerb, die es in Runde 2 mit der US-amerikanischen Teenagerin Iva Jovic zu tun bekommt.

Hier das Einzel-Tableau aus Peking