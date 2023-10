WTA Peking: Reißt die Siegesserie von Gauff gegen Swiatek?

Coco Gauff und Iga Swiatek bestreiten am Samstagvormittag das Halbfinale beim 1000er-Event der WTA Tour in Peking. Vor allem für die Amerikanierin ein Duell mit Besonderheit.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 18:45 Uhr

© Getty Images

Ganze 16 Matches in Folge gewann Coco Gauff zuletzt. Bei den letzten beiden Turnieren, dem 1000er in Cincinnati und den US Open, holte die 19-Jährige ihre bisher beiden größten Titel der Karriere. Vor allem mit dem Titel aus New York wirkt die US-Amerikanerin in den Tagen von Peking befreiter. Ihr Auftreten in den Matches ist das einer Spitzenspielerin würdig. Iga Swiatek kann also eine Serie beenden und Gauff die erste Niederlage seit dem 11. August zufügen. Jessica Pegula war die aktuell letzte Gauff-bezwingerin beim Turnier in Montreal.

Auch die Polin ist bereits Teil der Siegesserie ihrer Kontrahentin im Halbfinale von Peking. Beim Turnier im Bundesstaat Ohio hatte Gauff im Halbfinale Swiatek auf dem Weg zum Titel besiegt. Für die spätere Turniersiegerin war dieser Erfolg im Vergleich mit der ehemaligen Weltranglistenersten ein besonderer Sieg. Die sieben vorherigen Vergleiche gingen jeweils allesamt in zwei Sätzen an Swiatek, die dabei oftmals nicht mehr als sechs Spiele pro Match zuließ. In der aktuellen direkten Matchstatistik steht es also 7:1 für die viermalige Grand-Slam-Siegerin.

Gauff verlor sieben Matches gegen Swiatek

Der direkte Vergleich gegen die 22-Jährige Polin kann als Verlaufskurve in der jungen Karriere der aktuell an Platz drei geführten Amerikanerin genommen werden. Der erste Sieg gegen Swiatek war ein Beweis für die zugewonnene Reife und der Grundstein für die beiden Titel , sowie die lange Siegesserie. Ein erneuter Sieg von Gauff würde den Eindruck einer Wachablösung sicherlich zementieren.

