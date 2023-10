WTA Peking: Samsonova fordert im Endspiel Swiatek

Liudmila Samsonova hat etwas überraschend mit einem Zwei-Satz-erfolg gegen Elena Rybakina das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking erreicht. Dort geht es morgen gegen Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 14:05 Uhr

© Getty Images Liudmila Samsonova spielt morgen um ihren größten Karriere-Titel

Nichts wird es mit dem dritten 1000er-Titel für Elena Rybakina in der Saison 2023. Die Kasachin hat in diesem Jahr schon in Indian Wells und in Rom reüssiert, in Peking musste sich Rybakina nun im Halbfinale mit 6:7 (7) und 3:6 geschlagen geben. Samsonova bekommt es morgen im Endspiel mit Iga Swiatek zu tun.

Die Polin hatte sich im ersten Halbfinale gegen Coco Gauff sicher mit 6:2 und 6:3 behauptet, damit die Siegesserie der US-Amerikanerin nach 16 Matches beendet.

Geht man nach den bisherigen Partien zwischen Swiatek und Samsonova, dann ist die Polin Favoritin. Denn sowohl in diesem Jahr in Dubai (sehr glatt) wie auch 2022 beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (sehr knapp) hat sich jeweils Swiatek durchgesetzt. Für Liudmila Samsonova geht es um den fünften und größten Titel ihrer Karriere. In dieser Saison stand sie in Montreal bereits om Endspiel eines 1000ers, musste sich dort aber Jessica Pegula geschlagen geben.

