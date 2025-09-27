WTA Peking: Swiatek und Andreeva souverän weiter

Iga Światek und Mirra Andreeva haben beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking die dritte Runde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 09:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek ist in Peking erfolgreich gestartet

Wie man Iga Świątek in den frühen Phasen eines Turnieres halt so kennt, hat sich die Polin auch in Peking nicht lange mit ihrer Gegnerin aufgehalten. Gegen Lokalmatadorin Tue Yuan gewann Swiatek sicher mit 6:0 und 6:3. Nächste Gegnerin wird Camila Osorio sein, die gegen Anna Kalinskaya in drei Sätzen gewinnen konnte.

Vor Swiatek hatte Mirra Andreeva ebenfalls eine Chinesin verabschiedet - und zwar Lin Zhu mit einem 6:2 und 6:2. Andreeva setzt gegen Jessica Bouzas Maneiro fort, die gegen Dayana Yastremska mit 7:5 und 6:4 erfolgreich blieb.

Eine weitere Talentprobe hat die Australierin Maya Joint abgeliefert, die gegen Diana Shnaider mit 7:5 und 6:1 erfolgreich blieb. Victorio Mboko dagegen, im Sommer Siegerin des 1000ers in Montreal, verlor gegen Anastasia Potapova mit 6:7 (5) und 5:7.

Hier das Einzel-Tableau in Peking

