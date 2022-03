WTA Race: Iga Swiatek nur noch mit dem Fernglas zu sehen

Iga Swiatek hat mit ihrem Erfolg beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells die Führung in der Jahreswertung der WTA übernommen. Und das mit gehörigem Abstand.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 15:38 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek darf derzeit als Jahresbeste firmieren

Zwei 1000er sind gleich viel wert wie ein Major. In Sachen Ranglisten-Punkte, wohlgemerkt. Diese Rechnung geht bei den Frauen nicht immer auf, denn wo 1.000 draufsteht sind manchmal nur 900 drinnen. So wie in Doha vor ein paar Wochen, wo Iga Swiatek ihren ersten großen Titel in diesem Jahr geholt hat. Für den Coup in Indian Wells gab es nun aber die volle Ausbeute. Und damit die Führung im WTA Race 2022. Wohin dieses führen wird, ist noch offen. Aber ihren Platz bei den Finals darf Swiatek schon mal als sicher voraussetzen.

2.920 Zähler hat die French-Open-Siegerin von 2020 bislang gesammelt, das sind um 450 mehr als Ashleigh Barty, die mit ihrem Sieg bei den Australian Open und beim Vorbereitungsturnier in Adelaide ebenfalls einen soliden Grundstein für eine Finals-Teilnahme gelegt hat. So Barty das denn überhaupt wünscht: Im vergangenen Herbst hat die Branchenprima auf einen Trip nach Guadalajara großzügig verzichtet.

Barty verzichtet auf Miami

Auch für Maria Sakkari schaut es gut aus, die Griechin folgt auf Platz drei der Jahreswertung. Ab Position vier, die Anett Kontaveit bekleidet, ist aber alles möglich. Zwischen der Estin und der Nummer zehn, Barbora Krejcikova, liegen nicht einmal 500 Punkte.

Die Führung von Swiatek ist in Miami bekanntlich nicht in Gefahr. Denn Ashleigh Barty, die im vergangenen Jahr im Hard Rock Stadium triumphiert hatte, lässt das nächste Tausender nach Indian Wells ebenfalls aus.

