WTA-Rankings: Angelique Kerber kehrt in die Top Ten zurück

Angelique Kerber wird in der aktuellen WTA-Weltrangliste wieder unter den besten zehn Spielerinnen der Welt geführt. Die dreimalige Major-Siegerin liegt auf Position neun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 13:21 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat wieder ein einstelliges Ranking

Kerber tritt mit dem deutschen Team ab heute bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups in Prag an. In dieser Saison hat die 33-Jährige das WTA-Turnier in Bad Homburg gewonnen und in Wimbledon das Halbfinale erreicht, wo sie der späteren Siegerin Ashleigh Barty unterlegen war. Barty führt die WTA-Weltrangliste weiterhin souverän an, die Australierin hat ihre Saison allerdings schon vorzeitig beendet. Hinter Barty folgen Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova und Karolina Pliskova.

Die drei Letztgenannten werden auch bei den WTA Finals in Guadalajara starten. Ebenfalls qualifiziert sind die beiden Spanierinnen Garbine Muguruza und Paula Badosa, Maria Sakkari aus Griechenland, die Polin Iga Swiatek und Anett Kontaveit, die nach ihrem Triumph in Moskau auch den Titel in Cluj-Napoca geholt hat. Angelique Kerber liegt in der Jahreswertung auf Platz 16.

