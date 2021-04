WTA Rankings: Ashleigh Barty festigt Führung

Ashleigh Barty hat mit ihrem Triumph beim Porsche Tennis Grand Prix den Abstand auf ihre erste Verfolgerin in der WTA-Weltrangliste, Naomi Osaka, weiter vergrößert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2021, 08:34 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Ashleigh Barty mit der Siegertrophäe beim Porsche Tennis Grand Prix

Erster Auftritt in Stuttgart und gleich ein Sieg: Auch wenn Ashleigh Barty in der Woche des Porsche Tennis Grand Prix 2021 nicht alles leicht von der Hand gegangen ist, so stand am Ende doch die Siegertrophäe und zusätzliche 370 Punkte für die WTA-Weltrangliste. Womit de Vorsprung auf Naomi Osaka beinahe 2.000 Zähler beträgt.

Die stehen für Barty allerdings in Roland Garros auf dem Spiel. Dort hatte die Australierin 2019 gewonnen, durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie führt Barty die Punkte noch bis zur diesjährigen Austragung mit.

Auf Platz drei folgt Simona Halep, danach kommen Sofia Kenin und Elina Svitolina, die vergangene Woche allesamt in Stuttgart aufgeschlagen haben.

Beste Deutsche ist mit großem Abstand Angelique Kerber auf Platz 26, Barbara Haas, die beste Österreicherin, rangiert auf Position 156.

Auch in der Jahreswertung, dem Porsche Race to Shenzhen, hat Barty nun die Führung inne, wenn auch nur knapp vor Australian-Open-Siegerin Osaka.

Hier die aktuelle WTA-Weltrangliste

Hier der Stand im Porsche race to Shenzhen