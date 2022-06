WTA Rankings: Iga und die US-Phalanx

In der Jahreswertung der WTA, dem Race to the WTA Finals, haben sich vier US-Amerikanerinnen unter den besten zehn Spielerinnen etabliert. Iga Swiatek ist dennoch Lichtjahre entfernt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2022, 09:36 Uhr

© Getty Images Im Einzel und im Doppel gut dabei: Cori Gauff und Jessica Pegula

Rechnet man die in der laufenden Spielzeit erzielten Punkte von Jessica Pegula (der Nummer drei im Race), Cori Gauff (Vierte), Danielle Collins (Achte) und Madison Keys (Neunte) zusammen, kommt man auf eine Summe von 7.688. Insgesamt 40 Turniereinsätze haben die vier US-Amerikanerinnen dafür benötigt, die Aussichten auf eine Teilnahme beim Saisonabschlussturnier sind gut.

Iga Swiatek allerdings kommt ganz alleine auf 7.290 Zähler. Bei zehn Turnieren. 35 Matche sin Folge hat die Polin gewonnen, die spielerische Überlegenheit der nunmehr zweimaligen French-Open-Siegerin ist frappierend. Und dabei hatten viele Beobachter nach den Australian Open gedacht, dass niemand am Thron von Ashleigh Barty rütteln würde. Nun ist Barty bekanntermaßen nicht mehr auf der WTA-Tour dabei, die Dominanz von Swiatek hat aber schon Ausmaße wie jene von Serena Williams oder Steffi Graf in deren besten Zeiten angenommen.

Jabeur, Sakkari in Paris früh raus

Denn die angeblich ersten Verfolgerinnen haben in Roland Garros ja kolossal geschwächelt: Ons Jabuer, Turniersiegerin in Madrid, flog schon in Runde eins raus. Im Race liegt die Tunesierin dennoch noch auf Platz zwei. Maria Sakkari konnte auch nicht überzeugen, für sie kam der Abschied gegen Karolina Muchova. In der Jahreswertung liegt Sakkari auf Rang sechs.

Und die seit dem gestrigen Montag neue Zweite im Race, Anett Kontaveit aus Estland, zehrt auch mehr von den in der Finalphase der letzten Saison erzielten Punkte. 2022 reicht es nur zu Platz elf.

