WTA-Rankings: Maria Sakkari erstmals in den Top Ten

Mit Maria Sakkari steht erstmals einen Griechin unter den zehn besten Spielerinnen der Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2021, 22:43 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas auf den Fersen - Maria Sakkari, neue Nummer 10 der Welt

Mit dem Turniersieg in Ostrava ist es für Maria Sakkari am Sonntag nichts geworden (den holte sich Anett Kontaveit), die Sakkari, zuletzt im Halbfinale der US Open, darf sich dennoch über einen Meilenstein in ihrer Karriere freuen. Denn erstmals wird ab diesem Montag eine Spielerin aus Griechenland in den Top Ten der WTA-Charts aufscheinen. Bei den Männern hat sich Stefanos Tsitsipas in der obersten Etage ja längst etabliert.

Über ein neues Karrierehoch darf sich auch Iga Swiatek freuen. Die French-Open-Siegerin von 2020 kletterte noch einmal einen Platz nach oben, wird aktuell als Nummer vier der Tenniswelt geführt. Ganz oben thront nach wie vor Ashleigh Barty vor Aryna Sabalenka und Karolina Pliskova. Beste deutsche Spielerin ist Angelique Kerber als Nummer 14.

Im Porsche Race to Shenzhen, der Jahreswertung also, haben sich Barty, Sabalenka und Barbora Krejcikova bereits ihr Ticket für das Finalturnier in Guadalajara sicher. Ob dort auch alle qualifizierten Spitzenspielerinnen antreten werden, ist offen. Zumindest bei Barty und vor allem bei Naomi Osaka sind Zweifel angebracht.

Hier die aktuelle WTA-Weltrangliste

Hier der aktuelle Stand im Porsche Race to Shenzhen