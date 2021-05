WTA Rom: Angelique Kerber feiert Auftaktsieg - jetzt gegen Simona Halep

Angelique Kerber ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom mit einer nervenstarken Leistung gegen Alizé Cornet in die zweit Runde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 21:43 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat es gegen Alizé Cornet unnötig spannend gemacht

Kerber und Cornet konnten ihr Match viel später als geplant beginnen, der Regen hatte das Programm im Foro Italico ordentlich durcheinander gewirbelt. Unter dem Flutlicht auf dem Campo Centrale erwies sich die deutsche Nummer eins vor allem als die nervenstärkere Spielerin: Kerber wehrte die ersten elf (!) Breakchancen ihrer Gegnerin ab, Cornet quittierte ihren ersten Spielgewinn bei Aufschlag Kerber zum 2:4 im zweiten Satz mit einem erleichterten Durchpusten.

Bis dahin hatte alles nach einer zumindest vom Ergebnis her glatten Angelegenheit für Kerber ausgesehen: Die dreimalige Major-Siegerin führte mit 6:2 und 4:0 - und musste wenige Minuten später sogar zwei Chancen zum 4:4-Ausgleich von Cornet abwehren. Der gelang der Französin allerdings zum 5:5.

Immerhin: Kerber schlug umgehend zurück, ging mit dem nächsten Break mit 6:5 in Führung. Und diesmal klappte es mit dem Ausservieren. Kerber gewann mit 6:2 und 7:5 und trifft in Runde zwei auf Simona Halep, die zum Auftakt ein Freilos hatte.

Bencic und Mertens verlieren

In den Partien, die vor der Regenpause zu Ende gespielt wurden, gab es zwei kleinere Überraschungen: Kristina Mladenovic gewann gegen Belinda Bencic in zwei Sätzen, Veronika Kudermetova, in diesem Jahr schon Siegerin in Charleston, schlug Elise Mertens in drei Durchgängen. Die Neuauflage des US-Open-Endspiels von 2017 entschied Madison Keys gegen Sloane Stephens für sich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom