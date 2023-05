WTA Rom: Elena Rybakina wartet schon auf Iga Swiatek

Während Titelverteidigerin Iga Swiatek nachsitzen muss, wartet mit Elena Rybakina schon eine Spielerin im Viertelfinale auf die Polin, die in diesem Jahr schon zweimal für eine kleine Überraschung gesorgt hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2023, 07:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Elena Rybakina wäre in Rom bereit für Iga Swiatek

Fünf Matches hat Iga Swiatek in dieser Saison bislang verloren, lediglich einer Gegnerin ist es 2023 gelungen, die Weltranglisten-Erste gleich zweimal zu besiegen: Elena Rybakina. Und die Kasachin mit russischen Wurzeln steht nun schon wieder im Weg von Swiatek, diesmal beim WTA-Tour-1000-Event in Rom. Allerdings muss die polnische Titelverteidigerin zuerst noch gegen Donna Vekic gewinnen. Das war eigentlich für den Montagabend vorgesehen - aber der Regen ließ dieses Match nicht mehr zu.

Dass Elena Rybakina unter die letzten acht Spielerinnen eines 1000er-Turniers kommen würde, nun, das hat auch die Setzliste in Rom nahegelegt. Die regierende Wimbledon-Siegerin startet dort als Nummer fünf. Dass es aber auf der Asche klappt, ist eine Premiere.

Rybakina schlägt Swiatek in Melbourne und in Indian Wells

Der Untergrund im Foro Italico spräche in einem Duell mit Rybakina wohl für Iga Swiatek, die ja schon zweimal den Titel in Roland Garros gewonnen hat. Und die in Rom in ihren ersten beiden Partien 2023 gegen Anastasia Pavlyuchenkova und Lesia Tsurenko insgesamt nur zwei Spiele abgegeben hat.

Die beiden Partien auf Hartplatz in dieser Saison waren andererseits ganz klare Angelegenheiten für Elena Rybakina: Schon beim 4:6 und 4:6 bei den Australian Open war Iga Swiatek im Grunde chancenlos. Noch mehr dann beim 2:6 und 2:6 im Halbfinale von Indian Wells.

Wann es allerdings zu diesem Aufeinandertreffen kommen kann, hängt vom Wetter ab. Für den heutigen Dienstag ist keine wesentliche Besserung in Sicht.

Hier das Einzel-Tableau in Rom