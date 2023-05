WTA Rom: Jelena Ostapenko auch gegen Paula Badosa weiterhin groß in Fahrt

Beim WTA-Tour-1000-Event in Rom steht Jelena Ostapenko nach einem Dreisatz-Erfolg über die Spanierin Paula Badosa im Halbfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 19:32 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko steht im Halbfinale des Combined-Events in Rom

Der werte Kollege Jens Huiber hat es schon vor ein wenigen Tagen festgestellt - wenn sich Jelena Ostapenko spürt, dann geht da was. Und das Gefühl für's eigene Spiel dürfte die Lettin beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom so gut eingefangen haben, wie schon lange nicht mehr. Denn die Zwanzigste der Setzliste steht nach einem Dreisatz-Erfolg über die Spanierin Paula Badosa im verdienten Halbfinale. Ostapenko setzte sich nach 1:47 Stunden mit 6:2, 4:6, 6:3 durch.

Satz eins war dabei eine mehr als klare Angelegenheit für die Dame aus Riga, feuerte sie doch ganze 19 direkte Punktgewinne aus dem nicht vorhandenen Ärmel. Im zweiten Satz stabilisierte sich die Herausforderin aus dem Südenwesten Europas genauso wie Ostapenko in ihrer Konsequenz nachließ. Im finalen Akt bot die Weltranglisten-Achte erneut Powertennis vom Feinsten.

Bestes Ergebnis seit über einem Jahr

In jedem Fall ist das Erreichen des Halbfinals für die 25-Jährige das beste Ergebnis bei einem Turnier dieser Kategorie seit über einem Jahr. In dieser Saison war bisher die Teilnahme im Achtelfinale von Miami das Höchste der Gefühle für die Baltin.

Auf wen Ostapenko in der Vorschlussrunde treffen wird, zeigt sich im letzten Viertelfinale des Tages zwischen Turnierfavoritin Iga Swiatek und der an sieben gesetzten Kasachin Elena Rybakina.

