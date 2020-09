WTA Rom: Muguruza stoppt Azarenka, Vondrousova paniert Svitolina

Garbine Muguruza und Marketa Vondrousova sind Simona Halep ins Halbfinale des WTA-Premier-5- Turniers in Rom nachgefolgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2020, 21:20 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza steht in Rom im Halbfinale

Irgendwann war der Tank dann halt einfach auch leer bei Victoria Azarenka: Die Weißrussin hatte sich beim nach Cincinnati den Titel geholt, war dann erst im Finale der US Open an Naomi Osaka gescheitert. Und auch in Rom hatte Azarenka stark aufgezeigt, etwa der Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin kein einziges Spiel gelassen.

Gegen Garbine Muguruza, die eben jener Kenin in Melbourne unterlegen war, stoppte nun den Lauf von Azarenka. Die Spanierin gewann mit 3:6, 6:3 und 6:4 und spielt am Sonntag in der Vorschlussrunde gegen Simona Halep, die gegen Yulia Putintseva beim Stand von 6:2 und 2:0 von der Aufgabe der Kasachin profitierte.

Marketa Vondrousova, 2019 im Endspiel der French Open, machte mit der zweimaligen Rom-Siegerin Elina Svitolina kurzen Prozess, schickte die Ukrainerin mit einem 6:3 und 6:0 nach Hause. Vondrousova bekommt es mit Titelverteidigerin Karolina Pliskova zu tun, die gegen Elise Mertens mit 6:3, 3:6 und 6:0 besiegte.

