WTA Rom: Rybakina profitiert von Aufgabe, Badosa bleibt auf Kurs

Elena Rybakina steht beim WTA-1000-Turnier im Rom ebenso wie Paula Badosa im Achtelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 20:19 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina könnte im Viertelfinale auf Iga Swiatek treffen

Kurzer Arbeitstag für Elena Rybakina beim WTA-1000-Turnier in Rom: Die amtierende Wimbledon-Siegerin profitierte in der dritten Runde beim Stand von 4:3 von einer verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Kontrahentin Anna Kalinskaya, gegen die sie in Madrid noch verloren hatte. Im Achtelfinale trifft die Kasachin auf Marketa Vondrousova, die Maria Sakkari in zwei Sätzen besiegte.

Eine beeindruckende Leistung zeigte unterdessen Paula Badosa. Die Spanierin schlug die an Position 32 gesetzte Marta Kostyuk mit 6:4 und 6:2 und bekommt es nun mit Karolina Muchova zu tun. Die 26-Jährige behauptete sich gegen Lokalmatadorin Camila Giorgi mit 7:6 (4) und 6:2.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Jelena Ostapenko: Die Lettin siegte gegen Barbora Krejcikova im Duell zweier French-Open-Siegerinnen mit 7:6 (2) und 6:0. Im Achtelfinale misst sich Ostapenko mit Daria Kasatkina, die sich gegen die Österreicherin Julia Grabher denkbar knapp behauptete. Gar keine Probleme in Runde drei hatte hingegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek.

In der unteren Hälfte musste sich Cori Gauff der Tschechin Marie Bouzkova etwas überraschend mit 6:4, 2:6 und 2:6 geschlagen geben. Victoria Azarenka konnte zu ihrem Match gegen Madison Keys erst gar nicht antreten.

