WTA Rom: Rybakina schlägt sich durch

Wimbledonsiegerin Elena Rybakina bezwingt beim Combined-Event in Rom in ihrer Auftaktbegegnung die Italienerin Jasmine Paolini mit 7:6, 6:1.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.05.2023, 23:26 Uhr

© Getty Images Für Elena Rybakina geht es in dieser Saison auf Sand nur in kleinen Schritten vorwärts.

Nach ihrem erfolgreichen Saisonauftakt auf Hard-Court, mit dem Erreichen des Finals bei den Australian Open und dem 1000er-Titel in Indian Wells, kommt Elena Rybakina auf Sand nur langsam in die Gänge. Nach der verletzungsbedingten Aufgabe beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart setzte es eine Erstrunden-Niederlage beim Turnier in Madrid.

Beim Turnier in Rom traf die 23-jährige in ihrem Auftaktmatch auf die Lokalmatadorin Jasmine Paolini (WTA-Nr. 65). Im ersten Satz wechselten sich bei der Kasachin Weltklasse-Schläge mit leichten Fehlern ab, somit musste die Entscheidung Tiebreak fallen. Dort konnte Rybakina einen 2:4-Rückstand drehen und sicherte sich mit fünf Punktgewinnen in Folge den ersten Durchgang.

Im zweiten Akt legte die Nr. 7 der Setzliste einen perfekten Start hin, der sich in einer schnellen 4:0-Führung widerspiegelte. Nach 1:34 Stunden Spielzeit fixierte die gebürtige Moskauerin den 7:6 (4), 6:1-Erfolg.

In der dritten Runde trifft die amtierende Wimbledonsiegerin auf Anna Kalinskaya, die sich gegen die an Position 25 gesetzte Belgierin Elise Mertens mit 6:4, 4:6, 6:3 durchsetzen konnte.

Badosa bezwingt Jabeur

Nach dem gestrigen Favoritensterben mit Aryna Sabalenka und Jessica Pegula traf es heute auch die an Nr. 4 gesetzte Tunesierin Ons Jabeur. Die zweimalige Grand Slam-Finalistin musste sich der Spanierin Paula Badosa mit 1:6, 4:6 beugen. Von den Top 4-gesetzten Spielerinnen ist somit nur noch die Weltranglistenerste Iga Swiatek im Einzelwettbewerb vertreten.

