WTA Rom: Swiatek erteilt Pavlyuchenkova die Höchststrafe

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist mit einem beeindruckenden 6:0, 6:0 gegen Anastasia Pavlyuchenkova in das WTA-Tour-1000-Turnier in Rom gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2023, 15:01 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat es am Freitag in Rom eilig gehabt

Vielleicht war Iga Swiatek ja gewarnt: Am Donnerstag hatten sich mit Aryna Sabalenka und Jessica Pegula die Nummern zwei und drei aus dem Tableau des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom verabschiedet. Dieses Schicksal wollte die Turnierfavoritin und Titelverteidigerin nicht erleiden. Und also startete Swiatek ihren Angriff auf ein zweites Championat im Foro Italico mit einem gnadenlosen 6:0 und 6:0 gegen Anastasia Pavlyuchenkova.

Nächste Gegnerin von Swiatek wird entweder Bernarada Pera aus den USA oder die Ukrainerin Lesia Tsurenko sein.

Ebenfalls ohne Probleme weiter ist Maria Sakkari. Die Griechin, in Rom an Position neun gesetzt, gewann gegen Rückkehrerin Barbora Strycova mit 6:3 und 6:1. Apropos: Liudmilla Samsonova gönnte Anett Kontaveit bei deren fortgesetzten Comeback-Anstrengungen auch nicht viel Licht: Samsonova gewann mit 6:3 und 6:3.

