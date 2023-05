WTA Rom: Swiatek startet als Topfavoritin, Grabher eröffnet gegen Brancaccio

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist beim WTA-1000-Turnier in Rom in diesem Jahr erneut die große Favoritin. Mit Julia Grabher ist auch eine Österreicherin im Tableau des Sandplatzevents zu finden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2023, 22:10 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek führt das Feld in Rom an

Trotz ihrer Finalniederlage beim WTA-1000-Turnier in Madrid nimmt Iga Swiatek das Event in Rom als Topfavoritin in Angriff. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft die Weltranglistenerste in Runde zwei auf Anastasia Pavlyuchenkova oder Lokalmatadorin Sara Errani. Potentielle Viertelfinalgegnerin der Titelverteidigerin ist Elena Rybakina.

Auf Vorjahresfinalistin Ons Jabeur könnte mit Paula Badosa bereits in Runde zwei ein echter Gradmesser warten. Mit Julia Grabher landete auch die einzige Österreicherin im Tableau im zweiten Turnierviertel. Sie eröffnet gegen Nuria Brancaccio und könnte es nach einem möglichen Duell mit Jil Teichmann in der dritten Runde mit der an Position acht gesetzten Daria Kasatkina zu tun bekommen.

Favoritin in der unteren Hälfte ist die frischgebackene Madrid-Siegerin Aryna Sabalenka. Die Belarussin spielt zum Auftakt gegen Sofia Kenin oder Cristina Bucca. Im Viertelfinale droht ein Duell mit Caroline Garcia, potentielle Halbfinalgegnerinnen sind Jessica Pegula oder Cori Gauff.

Die beiden deutschen Starterinnen, die in Rom fix im Hauptfeld stehen, landeten ebenfalls in der unteren Turnierhälfte: Jule Niemeier bestreitet ihr erstes Match gegen Nuria Parrizas-Diaz, Tatjana Maria trifft auf eine Qualifikantin.

Das Einzel-Tableau in Rom