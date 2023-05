WTA Rom: Townsend schockt Pegula, Gauff sicher weiter

Während Jessica Pegula überraschend an ihrer Landsfrau Taylor Townsend gescheitert ist, zog Cori Gauff mit einem überzeugenden Sieg in die dritte Runde ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 19:23 Uhr

© Getty Images Taylor Townsend hat in Rom für eine Überraschung gesorgt

Der zweite Matchball, der Taylor Townsend letztlich in die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom bringen sollte, war dann ganz nach dem Geschmack der amerikanischen Linkshänderin: Jessica Pegula, mithin die Nummer drei der Welt, versuchte noch einmal einen Passierball - aber Townsend, nicht nur am Netz mit einem der feinsten Händchen im Tenniszirkus ausgezeichnet, ließ die Wuchtel einfach locker abtropfen. Und durfte sich nach dem 6:2, 3:6 und 6:3 feiern lassen.

Mit Recht. Denn der gegen Ende einsetzende Nieselregen war sicherlich nicht nach dem Geschmack von Townsend, die am liebsten auf schnellem Geläuf spielt. Gut, die 27-Jährige, die in der Doppel-Weltrangliste an Position sechs geführt wird, wird ein Auge zudrücken auf dem Sand von Rom. Zumal mit Xiyu Wang eine Gegnerin wartet, die sehr wohl in ihrer Reichweite liegen dürfte.

Jessica Pegula ist also raus, ihre Doppelpartnerin Cori Gauff konnte indes überzeugen. Gauff ließ Yulia Putintseva lediglich einen Spielgewinn, trifft in der dritten Runde nun auf die Tschechin Marie Bouzkova.

Ausgeschieden ist Karolina Pliskova, die in Rom eigentlich immer gute Leistungen abliefert, das Turnier auch schon gewonnen hat. Pliskova verlor allerdings gegen die Ungarin Anna Bondar mit 6:7 (2) und 2:6.

