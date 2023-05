WTA Rom: Überraschung! Kenin wirft Sabalenka raus!

Madrid-Siegerin Aryna Sabalenka ist beim WTA-Tour-1000-Event in Rom schon bei ihrem ersten Auftritt gescheitert. Sabalenka unterlag Sofia Kenin aus den USA mit 6:7 (4) und 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 20:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sofia Kenin hat in Rom ein Ausrufezeichen gesetzt

Nach der Nummer drei der Welt (Jessica Pegula hatte am späten Nachmittag gegen Taylor Townsend verloren) hat es beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom auch die Nummer zwei erwischt: Aryna Sabalenka, die in Madrid noch mit einem beeindruckenden Erfolg gegen Iga Swiatek den Titel geholt hatte, unterlag Sofia Kenin aus den USA mit 6:7 (4) und 2:6. Für Kenin war dies wohl der größte Erfolg seit dem überraschenden Gewinn der Australian Open 2020.

Sabalenka wirkte ungeduldig, leistete sich mehr als 30 Fehler ohne Not. Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek, die gegen Sabalenka im Endspiel von Madrid verloren hatte, steigt erst am Freitag gegen Anastasia Pavlyuchenkova in den Wettbewerb ein. Sofia Kenin trifft in Runde drei auf die Ukrainerin Ana Kalinina.

Mit Karolina Pliskova verabschiedete sich zudem eine Frau, die in Rom schon den Titel geholt hat. Pliskova unterlag Anna Bondar aus Ungarn. Problemlos weiter ist dagegen Cori Gauff, die gegen Yulia Putintseva mit 6:0 und 6:1 gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Rom