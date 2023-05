WTA Rom: Und wieder eine lange Woche für Gauff und Pegula

Wie schon in Madrid sind Jessica Pegula und Cori Gauff auch in Rom recht früh im Einzel ausgeschieden. Liegen aber im Doppel nach wie vor gut im Rennen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2023, 18:45 Uhr

© Getty Images Cori Gauff in Rom

Man kann und will Jessica Pegula und Cori Gauff keinen Vorwurf machen. Man hätte aber auch verstehen können, wenn die beiden US-Amerikanerinnen die Dinge in ihrem Achtelfinal-Match in Rom gegen Nicole Melichar-Martinez und Alexandra Panova einfach laufen hätten lassen. Denn im zweiten Satz sah es schwer danach aus, dass das an Position eins gesetzte Doppel seinen Abschied nehmen würde. So wie es Gauff und Pegula im Einzel schon getan hatten.

Aber nein. Der Wettkampfgeist der beiden hat dann doch obsiegt. Und jetzt haben Cori Gauff und Jessica Pegula, wie man so schön sagt, auch im Foro Italico den Scherm auf. Denn die Woche ist noch lang, die nächste Aufgabe im Viertelfinale lässt auch noch auf sich warten. Andererseits: es gibt sicher schlimmere Orte als die Ewige Stadt, um sich die Zeit zu vertreiben. Und an kompetenten Trainingspartnerinnen wird es Gauff und Pegula nicht mangeln.

Gauff verliert in Rom gegen Bouzkova

Vielleicht aber an Selbstvertrauen für Roland Garros. Was vor allem für Cori Gauff gilt. Die spielt nämlich eine eher durchschnittliche Saison. Und hat in Paris ein Finale zu verteidigen. Das ist mit Blick auf die bisherigen Leistungen auf europäischem Sand eher schwierig vorstellbar. In Rom kam das Aus wieder früh, gegen Marie Bouzkova verlor Gauff mit 6:4, 2:6 und 2:6. Zuvor in Madrid hatte die immer noch erst 19-Jährige gegen Paula Badosa keine Chance gehabt, in Stuttgart war beim zweiten Auftritt gegen Anastasia Potapova Schluss.

Dass Cori Gauff dennoch aktuell als Nummer fünf der Welt im Einzel und Nummer vier im Doppel geführt wird, spricht andererseits für ihr großes Potenzial. Aber, wie es Chris Evert in einem Pressegespräch für Eurosport ausführlich erläutert hat: Nach ihrem fulminanten Einstieg in die Tennisszene mit dem Erfolg gegen Venus Williams in Wimbledon im Jahr 2019 hätte man denken können, dass Gauff mittlerweile schon ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Davon scheint sie aktuell wieder ein Stück weiter entfernt zu sein.

Im Einzel. Im Doppel gemeinsam mit Jessica Pegula ist alles möglich. Auch ein Triumph in Rom. Und in wenigen Wochen in Roland Garros.