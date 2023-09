WTA: Sabalenka ist die China-Expertin

Nach einer Pause ist die WTA zurück in China. Für Aryna Sabalenka schon im Vorfeld Grund zur Freude.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2023, 21:21 Uhr

© Getty Images Für Aryna Sabalenka sind Reisen nach China bisher lohnenswert.

Die Weltranglistenerste kann bis dato 13 Titel auf der WTA Tour für ihren Briefkopf verbuchen. Vier dieser Titel konnte Sabalenka dabei in den Jahren 2018 und 2019 in China gewinnen. Die Hartplätze in Fernost sind bei der amtierenden Australian-Open-Siegerin also in bester Erinnerung.

Sabalenka ist damit sogar die Spielerin mit den meisten Triumphen der WTA-Geschichte. Teilen muss sie sich diesen inoffiziellen Titel mit der ehemaligen Nummer zwei Agnieszka Radwanska, die vier Karriere-Titel in Peking (zwei Titel), Tianjin und Shenzhen feiern durfte. Durchaus möglich, dass Sabalenka demnächst die meisten Titel in China für sich beansprucht.

Sabalenka mit starker Bilanz in China

Mit 34 Siegen und nur acht Niederlagen hat Sabalenka dazu eine herausragende Match-Statistik bei den chinesischen Turnieren. Das sollte ihre Favoritenstellung beim 1000er-Turnier in Peking zusätzlich untermauern.