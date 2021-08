WTA San Jose: Danielle Collins mit dem Schwung von Palermo ins Halbfinale

Danielle Collins könnte ihrem ersten Turniersieg vor wenigen Tagen in Palermo gleich ihren nächsten folgen lassen: Die US-Amerikanerin steht beim WTA-Tour-500-Event in San Jose im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2021, 11:52 Uhr

© Getty Images Danielle Collins steht in San Jose im Halbfinale

Elena Rybakina hat ihre Verpflichtungen beim WTA-Tour-500-Turnier in San Jose durchaus ernst genommen. Im Viertelfinale war für die an Position zwei gesetzte Kasachin dann aber doch Schluss. Rybakina, die in Tokio bei den Olympischen Spielen das noch am vergangenen Samstag das Match um Platz drei gegen Elina Svitolina verloren hatte, unterlag Lokalmatadorin Danielle Collins mit 6:7 (5) und 6:7 (4).

Collins selbst war nach ihrem Einzug in das Halbfinale beinahe überrascht. Sie habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, einem Rückstand nachzulaufen. Den Sieg nahm die ehemalige College-Spielerin aber natürlich gerne. Collins gewann vor wenigen Tagen in Palermo ihren ersten Tour-Titel überhaupt, Gegnerin im Halbfinale von San Jose wird Ana Konjuh sein, die sich über die Qualifikation bis in die Vorschlussrunde gespielt hatte.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Turnierfavoritin Elise Mertens und die Russin Daria Kasatkina gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau in San Jose