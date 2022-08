WTA San Jose: Elena Rybakina verliert erstes Match nach Wimbledon-Sieg

Elena Rybakina musste beim WTA-Tour-500-Turnier in San Jose eine Auftaktniederlage gegen die Russin Daria Kasatkina hinnehmen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 02.08.2022, 11:08 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina scheiterte in San Jose in Runde eins an Daria Kasatkina

Wimbledonsiegerin Elena Rybakina hat das erste Match nach ihrem Triumph im All England Club verloren. Die 23 Jahre alte Kasachin unterlag am Montag (Ortszeit) beim WTA-Turnier in San Jose der an Nummer sieben gesetzten Russin Daria Kasatkina in der ersten Runde 6:1, 2:6, 0:6.

Kasatkina trifft im Achtelfinale auf die US-Amerikanerin Taylor Townsend, die beim mit 757.900 Dollar (737.000 Euro) dotierten Hartplatzturnier in Vorbereitung auf die US Open (ab 28. August) die Australierin Storm Sanders besiegt hatte. Eine deutsche oder österreichische Spielerin ist in Kalifornien nicht am Start.

Starkes Debüt für Mandlik

Die gebürtige Russin Rybakina hatte im Juli mit ihrem Sieg in Wimbledon für eine Überraschung gesorgt. Es war der erste Grand-Slam-Triumph in der Karriere der derzeitigen Nummer 23 der Welt.

Ein tolles Debüt auf der WTA-Tour legte Elizabeth Mandlik hin: Die US-Amerikanerin und Tochter der ehemaligen tschechischen Weltklassespielerin Hana Mandlikova setzte sich nach überstandener Qualifikation in Runde eins mit zweimal 6:3 gegen ihre Landsfrau Alison Riske-Amritaj durch und fordert im Achtelfinale die Spanierin Paula Badosa heraus.

