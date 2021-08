WTA San Jose: Kann Daria Kasatkina im Endspiel Danielle Collins stoppen?

Daria Kasatkina und Danielle Collins bestreiten das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in San Jose. Vor allem die US-Amerikanerin reitet derzeit auf einer Erfolgswelle.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.08.2021, 17:20 Uhr

© Getty Images Daria Kasatkina greift in San Jose nach dem Titel

Daria Kasatkina ist auf dem Weg zurück in die absolute Weltspitze. Die Russin, die schon unter den besten zehn Spielerinnen der Welt klassiert war, erreichte mit einem glatten 6:3 und 6:2 gegen Turnierfavoritin Elise Mertens das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in San Jose. Es wird der vierte Final-Auftritt von Kasatkina in der laufenden Saison werden, in Melbourne und in St. Petersburg konnte sie bereits die Siegertrophäe mit nach Hause nehmen. Kasatkina hat eine schwere Zeit hinter sich, rutschte in der WTA-Weltrangliste zwischenzeitlich bis auf Platz 71 ab.

Nun trifft Daria Kasatkina aber auf eine Spielerin, die auf einer Erfolgswelle schwimmt: Denn Danielle Collins, die erst vor wenigen Tagen in Palermo ihren ersten Turniersieg überhaupt gefeiert hatte, fegte über Ana Konjuh mit 6:0 und 6:2 hinweg. Und steht damit in ihrem zweiten Endspiel überhaupt.

Kasatkina und Konjuh sind sich in diesem Jahr schon einmal begegnet, auf dem Weg zum Turniersieg der Russin in Melbourne.

„Das war eines der härtesten Matches, das ich gespielt habe“, erklärte Collins in der Vorausschau auf das Finale. „Ich weiß, welch großartige Athletin sie ist und wie variantenreich sie spielt. Da muss ich wirklich gut spielen, um zu gewinnen. Ich muss mein bestes Tennis spielen.“ Aber auch der Spaß solle nicht zu kurz kommen - schließlich wird es ja erst ihre zweites Finale auf der WTA-Tour.

