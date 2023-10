WTA Seoul: Favoritin Pegula holt sich den Titel

Die topgesetzte Jessica Pegula aus den USA wurde im Finale des WTA-250er-Turniers in Seoul ihrer Favoritenrolle gerecht und holte sich mit einem souveränen Zweisatz-Sieg gegen die Chinesin Yue Yuan den Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2023, 09:43 Uhr

© Getty Images Mit dem Erfolg in Seoul sicherte sich Jessica Pegula ihren insgesamt vierten WTA-Titel im Einzel.

Nicht nur aufgrund ihres Rankings ging Jessica Pegula als klare Favoritin in das Finale gegen die Chinesin Yue Yuan. Auch die bislang einzige Partie vor dem Match bei den US Open im letzten Jahr ging an die US-Amerikanerin.

Nach ausgeglichenem Beginn übernahm Pegula ab dem Stand von 2:2 die Kontrolle über das Match und sicherte sich mit vier Spielgewinnen in Folge den ersten Durchgang. Auch im zweiten Satz knüpfte die 29-jährige zu Beginn weiter an ihre starke Leistung an und ging schnell mit 3:0 in Führung. Yuan warf von nun an noch einmal alles in den Ring und leistete heftigen Widerstand, beendete das Match allerdings mit zwei Doppelfehlern in Folge zum 6:2, 6:3-Sieg für Pegula nach 84 Minuten.

Mit ihrem Titelgewinn in der südkoreanischen Hauptstadt feierte die Weltranglisten-4. nach ihrem Triumph bei den Canadian Open ihren zweiten Saisonsieg auf der WTA-Tour.

