WTA: Serena Williams und Sloane Stephens nennen für Lexington

Das für Mitte August geplante WTA-Turnier in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky hat zwei prominiente Zusagen erhalten: Serena Williams und Sloane Stephens wollen an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2020, 08:18 Uhr

© Getty Images Serena Williams möchte in Lexington wieder in den WTA-Zirkus einsteigen

Ab dem 10. August soll in Lexington gespielt werden, eine Woche also nach dem Re-Start der WTA-Tour in Palermo. Beide genannenten Events werden sind in der Kategorie "International" angesiedelt - dürfen also nur eine Top-Ten-Spielerin verpflichten. Es sei denn, das Preisgeld wird erhöht. Angesichts der Umstände mit leeren Tribünen und damit ohne Ticketeinnahmen ein unrealistisches Szenario.

Den Top-Spot in Palermo hat sich also Simona Halep gesichert, in Lexington soll Serena Williams für die größtmögliche Aufmerksamkeit sorgen. Halep ist im Moment an Position drei der WTA-Charts notiert, Serena firmiert als Neunte.

Darüber hinaus wird sich auch Sloane Stephens, US-Open-Siegerin von 2017, auf die Hardplätze in Kentucky trauen. Stephens war zuletzt auch bei einem Schaukampf-Event in Charleston im Einsatz. Das letzte Match von Serena Williams fand beim Fed-Cup-Treffen mit Lettland im Februar statt.