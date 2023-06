WTA: Simona Halep - Doping-Verhandlung begonnen, erstes Urteil in etwa zwei Wochen

Am Mittwoch hat Simona Halep ihre erste Anhörung in ihrem verzwickten Doping-Verfahren absolviert. In circa zwei Wochen wird mit einem ersten Urteil gerechnet.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2023, 15:28 Uhr

© GEPA pictures Das Dopingverfahren gegen Simona Halep hat endlich begonnen

Hand hoch, wer aktuell (abgesehen vom Girokonto) mit Simona Halep Platz tauschen möchte. Die Wimbledon-Halbfinalistin des Vorjahres muss sich derzeit vor Gericht wegen eines Dopingverstoßes aus dem Vorjahr rechtfertigen. Denn nach einer Nasenoperation nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York wurde bekannt, dass die zweifache Grand-Slam-Siegerin (French Open 2018, Wimbledon 2019) während des Major-Events positiv auf die verbotene Substanz Roxadustat getestet wurde.

Halep wurde naturgemäß von allen internationalen Wettbewerben gesperrt und kämpft seitdem um ihre Rehabilitation. Vom Gros ihrer Koleginnenschaft und auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis wird Halep in ihrem Kampf um die Wahrheit unterstützt. Die Anhörungen vor der ITIA (International Tennis Integrity Agency) wurden immer wieder nach hinten verschoben, wodurch die Rumänin fast schon ein komplettes Jahr ohne Berufsausübung zubringen musste.

Langes Verfahren befürchtet

Die Ex-Weltranglisten-Erste beteuert regelmäßig ihre Unschuld und äußerte sich zuletzt immer wieder kritisch gegenüber der ITF (International Tennis Federation) und anderen offiziellen Instanzen: "Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas erleben würde. Ich war immer gegen Doping, denn ich bin eine große Verfechterin des sauberen Sports." Die Anspannung in der letzten Wochen und Monate sei enorm hoch gewesen.

Nun also endlich der Beginn des Verfahrens, das sich selbst jedoch noch enorm in die Länge ziehen könnte, denn mit einem Freispruch in etwa zwei Wochen (in diesem Zeitraum wird das erste Urteil erwartet) rechnet praktisch niemand. Wahrscheinlicher ist, dass Halep mit einer zweijährigen Sperre belegt wird, wogegen sie vermutlich Berufung einlegen wird.