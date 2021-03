WTA St. Petersburg: Russische Festspiele voller Überraschungen

Mit den Russinnen Ekaterina Alexandrova und Veronika Kudermetova sind die beiden topgesetzten Spielerinnen des WTA-500-Turniers in St. Petersburg im Viertelfinale ausgeschieden. Dennoch kommen sämtliche Halbfinalistinnen aus dem größten Land der Welt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2021, 08:09 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Svetlana Kuznetsova nahm Jaqueline Cristian aus dem Turnier

In St. Petersburg wird Russisch gesprochen - nun gut, das mag zunächst recht trivial erscheinen, bezogen auf ein internationales Tennisturnier ist dieser Umstand aber durchaus ein überraschender. Denn obwohl die russische Nummer eins bei den Damen in der Weltrangliste "nur" auf Position 34 liegt, kommen sämtliche Halbfinalistinnen des WTA-500-Turniers in St. Petersburg aus dem größten Land der Welt.

Nicht mehr mit dabei ist mit Ekaterina Alexandrova aber ausgerechnet jene Frau, die die russische Garde im WTA-Ranking anführt. Sie musste sich im Viertelfinale ihrer Landsfrau Margarita Gasparyan mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben. Die Wildcard-Inhaberin trifft im Halbfinale nun auf Vera Zvonareva, die sich gegen Anastasia Gasanova ebenfalls in zwei Sätzen durchsetzte.

Ebenfalls bereits ausgeschieden ist die Nummer zwei des Turniers, Veronika Kudermetova. Die 23-Jährige verlor gegen Daria Kasatkina mit 6:1, 1:6 und 2:6. Die wiedererstarkte Russin bekommt es in der Vorschlussrunde nun mit Svetlana Kuznetsova, die die letzte Nicht-Russin Jaqueline Cristian aus Rumänien in drei Sätzen schlug, zu tun.

Die an Position vier gesetzte Kuznetsova ist die am besten platzierte Spielerin, die nach wie vor in der Millionenmetropole dabei ist. Denn mit Fiona Ferro hatte sich die Nummer drei des Turniers bereits vor Alexandrova und Kudermetova im Achtelfinale verabschiedet.

Hier das Einzel-Tableau in St. Petersburg