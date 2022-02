WTA St. Petersburg: Ostapenko und Kontaveit komplettieren Vorschlussrunde

Jelena Ostapenko und Anett Kontaveit treffen im Halbfinale vom WTA-Turnier in St. Petersburg aufeinander.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 20:00 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko: Halbfinaleinzug nach fast dreieinhalb Stunden

Ganze 2 Stunden und 27 Minuten kämpfte die an 7 gesetzte Jelena Ostapenko gegen Aliaksandra Sasnovich. Die 24-jährige Lettin gewann den ersten Durchgang hauchdünn mit 7:5 im Tiebreak. Satz zwei ging mit 6:4 an Sasnovich, ehe Ostapenko im Dritten beim 6:3 alles klar machen konnte. Und das obwohl sie insgesamt ganze 21 Breakbälle gegen sich hatte – von denen konnte sie allerdings auch 16 abwehren. Ostapenko wird im Halbfinale auf Kontaveit treffen.

Auch Kontaveit gewinnt Satz eins knapp im Tiebreak

Bei den Australian Open vor zwei Jahren war es noch eine sehr klare Angelegenheit, als Anett Kontaveit das erste Duell gegen Belinda Bencic mit 6:0 und 6:1 sicher für sich entschied. Das zweite Aufeinandertreffen in Ostrava war im letzten Jahr schon knapper (6:4, 6:3). Diesmal hing sehr viel am ersten Durchgang, den die Nummer 2 der Setzliste mit 9:7 im Tiebreak gewinnen konnte. Das beflügelte für Satz 2, in dem Kontaveit schnell mit 4:0 davonziehen konnte. Am Ende stand ein 6:2.

Hier gibts das Einzeltableau von St. Petersburg