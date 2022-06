WTA: Tatjana Maria und Tamara Korpatsch scheitern zum Auftakt

Zwei Auftaktniederlagen gibt es von den deutschen Spielerinnen Tamra Korpatsch und Tatjana Maria bei unterschiedlichen WTA-Rasen-Events zu vermelden.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 00:35 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria scheiterte ebenso wie Tamara Korpatsch gleich zu Beginn

Keine Erfolgsmeldungen am Dienstag für das deutsche Damentennis: Beim WTA-Tour-250-Event in 's-Hertigenbosch war für die Hamburgerin Tamara Korpatsch gegen Alison van Uytvanck aus Belgien in Runde eins mit 4:6, 5:7 Endstation.

Bei der WTA-Veranstaltung im englischen Nottingham scheiterte auch Tatjana Maria am Einzug ins Achtelfinale. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau, die im April mit ihrem Titelgewinn in Bogota für Aufsehen gesorgt hatte, unterlag der Britin Katie Boulter nach 2:15 Stunden mit 6:4, 1:6, 4:6.

