WTA Toronto: Iga Swiatek siegt bei Rückkehr auf Hartplatz

Iga Swiatek hat beim WTA-1000-Turnier in Toronto eine erfolgreiche Rückkehr auf Hartplatz gefeiert: Die Weltranglistenerste schlug Ajla Tomljanovic klar in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.08.2022, 20:26 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hatte gegen Ajla Tomljanovic keine Probleme

Erfolgreicher Auftakt für Iga Swiatek beim WTA-1000-Turnier in Toronto: Die Weltranglistenerste besiegte Ajla Tomljanovic in der zweiten Runde souverän mit 6:1 und 6:2. In der ersten Runde hatte die amtierende French-Open-Siegerin von einem Freilos profitiert.

Swiatek baute ihre beeindruckende Serie auf Hartplatz somit aus: Seit Mitte Februar, als sie in Dubai gegen Jelena Ostapenko verlor, ist die 21-Jährige auf diesem Belag ungeschlagen. Danach triumphierte die zweifache Grand-Slam-Siegerin in Doha, Indian Wells und Miami.

Gauff schlägt Rybakina

Die amtierende Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina musste in Toronto indes bereits die Segel streichen. Die Kasachin unterlag der an Postion zehn gesetzten Cori Gauff in einer packenden Partie nach fast drei Stunden Spielzeit mit 4:6, 7:6 (8) und 6:7 (3).

Titelverteidigerin Camila Giorgi ist nach einem 6:3 und 7:5-Erfolg über Elise Mertens hingegen noch im Turnier vertreten. Auch ihre Finalgegnerin von vor einem Jahr, Karolina Pliskova, steht im Achtelfinale: Die Tschechin machte mit Amanda Anisimova beim 6:1 und 6:1-Sieg kurzen Prozess. Die Tschechin trifft nun auf Maria Sakkari, die sich bereits am Dienstag (Ortszeit) für die Runde der letzten 16 qualifiziert hatte.

