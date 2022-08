WTA Toronto - Simona Halep: "War so gut wie fertig mit dem Tennissport"

Simona Halep hat beim WTA-1000-Event von Toronto mit einer starken Leistung gegen Coco Gauff das Halbfinale erreicht. Dabei war die Rumänin noch vor wenigen Monaten an einem weitaus dunkleren Ort.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.08.2022, 12:32 Uhr

Simona Halep nähert sich langsam, aber sicher ihrer Topform an

Simona Halep kommt immer besser in Fahrt. Halbfinale in Bad Homburg, Halbfinale in Wimbledon und nun auch zumindest das Halbfinale in Toronto, so die Ergebnisse der ehemaligen Weltranglistenersten in drei der letzten vier Turnieren. Ja, die Rumänin nähert sich immer weiter an ihre absolute Topform an, wusste in Kanada insbesondere mit dem Zweisatzerfolg über eine aufopferungsvoll kämpfende Coco Gauff zu überzeugen.

Alles andere als ein einfacher Sieg, wie Halep im Anschluss an den Halbfinaleinzug erklärte: "Ich bin sehr zufrieden damit, wie ich während des gesamten Matches mental stark geblieben bin und um jeden Punkt gekämpft habe", sagte die 30-Jährige. "Das war sehr wichtig, denn sie hat genau das Gleiche getan. Es ist nie einfach, gegen Coco anzutreten." Im Halbfinale trifft Halep nun auf Jessica Pegula.

Halep mit Mouratoglou hochzufrieden

Wesentlich mitverantwortlich für den aktuellen Höhenflug ist auch Neo-Coach Patrick Mouratoglou, wie Halep betonte: "Bevor ich Patrick traf, war ich niedergeschlagen. Mir fehlte die Motivation. Ich konnte nicht konstant arbeiten, ich war so gut wie fertig mit Tennis", erklärte die 30-Jährige. "Er hat mir das innere Feuer und die Motivation zurückgegeben. Ich bin zuversichtlich, dass ich immer noch auf einem hohen Niveau Tennis spielen kann."

Zusammen mit dem Franzosen forme sie ein hervorragendes Team, das gegenseitige Vertrauen sei absolut gegeben. "Ich verbessere mich, arbeite hart und hoffe, dass ich es in Zukunft noch besser machen kann", so Halep, die insbesondere mit der mentalen Komponente derzeit sehr zufrieden ist und dementsprechend auch bei den US Open ein Wörtchen um den Titel mitsprechen möchte: "Ich mag mich jetzt in jeder Hinsicht mehr. Ich fühle mich besser und habe mehr Selbstvertrauen. Ich gehe die Dinge mit einer positiveren Einstellung an. Insgesamt fühle ich mich viel wohler mit mir selbst."