WTA-Tour: Ashleigh Barty bekommt Wild Card für Adelaide

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat eine Wild Card für das WTA-500-Turnier in Adelaide in der kommenden Woche erhalten. Die Australierin ist bei ihrem Heimturnier Titelverteidigerin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2021, 14:14 Uhr

Die 24-Jährige wird beim mit 535.530 Dollar dotierten Event die topgesetzte Spielerin sein. "Ich freue mich schon sehr darauf, nach Adelaide zurückzukehren und eine Chance zu bekommen, meinen Titel zu verteidigen", sagte Barty. "Ich bin äußerst dankbar, eine weitere Woche vor australischem Publikum spielen zu dürfen."

Barty gewann das "Aufwärmturnier" Yarra Valley Classic Anfang Februar. Es waren ihre ersten Matches nach ihrer elfmonatigen Pause in der Covid-19-Pandemie. Die French-Open-Siegerin von 2019 wird sich am Memorial Drive Tennis Center möglicherweise mit Iga Swiatek und Bianca Andreescu messen müssen.

"Ash bringt so viel Energie auf den Platz, jede Person kann das auf den Tribünen spüren", sagte Turnierdirektor Alistair MacDonald. Barty bestritt vor dem Yarra Valley Classic bereits einen Schaukampf in Adelaide.

Bei den Australian Open unterlag Barty am Dienstag im Viertelfinale an Karolina Muchova, obwohl sie schon klar in Führung gelegen war. Nach Adelaide will Barty bei den WTA-Turnieren in Doha und Dubai spielen.

Top Video