WTA-Tour: Duo Anisimova und Cahill schon wieder Geschichte

Amanda Anisimova muss einen neuen Coach suchen. Darren Cahill warf kurz nach Beginn des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells nämlich schon wieder das Handtuch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2022, 17:28 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova muss sich wieder einen neuen Chef-Coach suchen

Dass Darren Cahill einer der besten und erfolgreichsten Coaches in der Tennisszene ist, mag wohl niemand bezweifeln. Frag nach etwa bei Simona Halep, die er an die Weltspitze geführt hat. Auch als TV-Experte weiß der Australier seit Jahren zu überzeugen. Das Engagement bei Amanda Anisimova war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach der ersten Trainingseinheit mit seinem Schützling in Indian Wells teilte Cahill Anisimova mit, dass er sich ausgebrannt fühle und nicht weiter als Tour-Coach arbeiten könne. So berichtet es Ben Rothenberg von der New York Times.

Die Trennung habe nichts mit Amanda Anisimova zu tun. Vielmehr drückten die strengen Quarantäne-Regeln auf das Gemüt des australischen Übungsleiters.

Anisimova hatte zu Beginn des Jahres bei den Australian Open für Aufsehen gesorgt, als sie Naomi Osaka aus dem Wettbewerb werfen konnte. Das Aus kam gegen die spätere Siegerin Ashleigh Barty. In Indian Wells bekommt es Anisimova nach einem glatten Auftaktsieg gegen Emma Navarro nun mit Leylah Fernandez zu tun.

