WTA: Turniersieg - Ashleigh Barty überzeugt auch auf dem Golfplatz

Ashleigh Barty hat ihre umfangreiche Trophäensammlung erweitert - allerdings im Golf. Die Nummer eins der Weltrangliste gewann in ihrer Heimat Australien die Meisterschaft des Brookwater Golf Club nahe Brisbane.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 21.09.2020, 14:13 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty hat viele Talente

Barty untermauerte damit ihren Ruf als Alleskönnerin, auch im Cricket hat die 24-Jährige während einer Profisaison bei Brisbane Heat bereits ihr Talent unter Beweis gestellt.

Barty, die Ende des Monats wegen der Coronapandemie nicht zur Titelverteidigung bei den French Open antreten wird, hat zahlreiche Verbindungen zum Golf. Ihr Vater spielte einst als Amateur für Australien, sie selbst lernte ihren Freund Garry Kissick beim Golfen kennen. Bartys Handicap liegt inzwischen bei 3,9, vor dem Presidents Cup 2020 in Melbourne hatte sogar Superstar Tiger Woods ihren "guten Schlag" gelobt.

Wann die Branchenführerin wieder in den Tenniszirkus einsteigen wird, steht noch nicht fest. Den Trip in die USA hatte Barty schon früh abgesagt, die nächste Möglichkeit ergibt sich möglicherweise erst Anfang 2021 in ihrer australischen Heimat. So es die Corona-Zahlen zulassen.