WTA Warschau: Caroline Garcia siegt weiter!

Caroline Garcia (WTA-Nr. 45) hat das WTA-Turnier in Warschau für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2022, 17:46 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia

Die Französin siegte im Endspiel gegen Ana Bogdan mit 6:4, 6:1 und gewann damit ihren neunten WTA-Titel, den zweiten davon in dieser Saison. Im Juni hatte sie in Bad Homburg gewonnen.

Ohnehin läuft es für die 28-Jährige in den letzten Monaten prächtig: In Wimbledon stand sie im Achtelfinale, in Lausanne im Halbfinale; im WTA-Ranking hat sich sich zuletzt von Platz 79 wieder unter die Top 50 gespielt. Durch ihren Sieg in Warschau steht sie im Live-Ranking auf Platz 32.

Garcia, ehemals die Nummer 4 der Welt, hatte auf ihrem Weg zum Turniersieg auch die topgesetzte Lokalmatadorin Iga Swiatek aus dem Turnier genommen.