WTA Washington: Simona Halep mit erfolgreichem Auftakt - und großem Vertrauen in Mouratoglou

Die Ex-Weltranglisten-Erste Simona Halep (WTA-Nr. 16) hat einen guten Auftakt beim WTA-250er-Turnier in Washington hingelegt. Über ihren neuen Coach hat sie zuvor lobende Worte gefunden.

Halep schlug im Hauptfeld-Eröffnungsmatch die Spanierin Cristina Bucsa (WTA-Nr. 123) mit 6:3, 7:5. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Madison Brengle und Anna Kalinskaya.

Am Rande des Turniers gab Halep auch noch mal einen großen Vertrauensbeweis an Coach Patrick Mouratoglou ab - und die Aussicht, mit dem Star-Coach langfristig zusammenzuarbeiten.

Eigentlich hatte Halep im Frühjahr auf Probebasis mit Mouratoglou begonnen, als dieser noch der Chefcoach von Serena Williams gewesen war. Da die US-Amerikanerin lange Zeit nicht gespielt hatte, sollte Mouratoglou nur die Zwischenzeit mit Halep verbringen. Daraus ist nun eine dauerhafte Bindung entstanden.

Halep über Mouratoglou: "Freude am Tennis zurückgebracht"

Dass sie Mouratoglou getroffen habe, "ist das Beste gewesen, was mir passieren konnte", schwärmte Halep vor Turnierbeginn. Sie lobte vor allem die Energie, die Freundlichkeit, die Erfahrung und die Ratschläge des Coaches. "Er hat mir die Freude am Tennis zurückgebracht", sagte Halep - und er habe ihr die Fähigkeit vermittelt, es zu lieben, hart zu arbeiten, "was mir bislang noch nie gelungen ist."

Mouratoglou hat aktuell nicht nur das Training übernommen, sondern auch das Drumherum, wie PR-Arbeit und Co., wie Halep bestätigte. "Es ist alles Mouratoglou, das ganze Team. Ich habe ihm von der ersten Sekunde an vertraut", gestand Halep. "Ich wusste zuvor kaum etwas über ihn. Wir hatten uns nicht getroffen, nicht gesprochen, bevor ich im April in seine Akademie kam. Aber ich habe ihm vertraut und fühle mich sicher."