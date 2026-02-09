WTA-Weltrangliste: Bencic fällt aus Top Ten, Bejlek macht Riesensprung, Tagger nähert sich Top 100

Die neue WTA-Weltrangliste hat an der Spitze keine Veränderungen zu bieten. Dahinter hat sich jedoch einiges getan.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 11:01 Uhr

© Getty Images Sara Bejlek steht erstmals in den Top 50

Aryna Sabalenka führt die Weltrangliste der Frauen weiterhin hochsouverän an. Die Belarussin liegt mit über 3000 Zählern Vorsprung auf Iga Swiatek klar an der Spitze, komplettiert wird das Podium von Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina. Die Kasachin könnte in dieser Woche beim WTA-1000-Turnier in Doha an der Polin vorbeiziehen.

Ohnehin gab es in den Top Ten kaum Veränderungen: Lediglich Belinda Bencic, die ihren Titel beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi nicht verteidigen konnte, verlor zwei Plätze und liegt nun auf Rang elf. Vom Rückfall der Schweizerin profitierten Elena Svitolina (9.) und Ekaterina Alexandrova (10.).

Siegemund bleibt beste Deutsche, Potapova fällt zurück

Die diesjährige Abu-Dhabi-Siegerin Sara Bejlek machte indes einen Riesensprung nach vorne und verbesserte sich um 63 Plätze auf Position 38. Die Tschechin hatte sich in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der Qualifikation heraus den Titel gesichert und zählt nun erstmals zu den 50 besten Tennisspielerinnen der Welt.

Beste Deutsche ist weiterhin Laura Siegemund als 51., Österreichs Nummer eins Anastasia Potapova verlor nach ihrem letztjährigen Turniersieg in Cluj-Napoca 18 Plätze und rangiert auf Position 76. Der rot-weiß-rote-Youngster Lilli Tagger näherte sich nach seinem Finaleinzug in Mumbai unterdessen den Top 100 und ist nun die Nummer 115.

