WTA-Weltrangliste: Iva Jovic erreicht Karrierehoch, Lilli Tagger fällt zurück

Während US-Youngster Iva Jovic nach ihrem Triumph in Guadalajara ein neues Karrierehoch erreichte, rutschte Österreichs Nachwuchshoffnung Lilli Tagger in der neuen Weltrangliste etwas ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 14:39 Uhr

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© Getty Images Iva Jovic liegt auf Position 13

Iva Jovic hat nach ihrer erfolgreichen Titelverteidigung in Guadalajara ein neues Karrierehoch erreicht. Die 18-jährige US-Amerikanerin, die das 500er-Event in Mexiko ohne Satzverlust gewann, verbesserte sich in der Weltrangliste um drei Positionen auf Platz 13.

In den Top Ten gab es indes keine Veränderungen. Elena Rybakina trat am Montag ihre zweite Woche als Nummer eins an, dahinter folgen Aryna Sabalenka sowie die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Pegula und Coco Gauff. French-Open-Siegerin Mirra Andreeva belegt vor Wimbledon-Champion Linda Noskova Rang fünf.

Tagger fällt aus den Top 50

Beste Österreicherin ist weiterhin Anastasia Potapova, die als Nummer 24 der Welt an ihrem Karrierehoch (21) kratzt. Lilli Tagger fielen zwei Challenger-Turniersiege aus der Wertung und verschlechterte sich um 13 Plätze auf Position 59. Beste Deutsche ist Tamara Korpatsch als 51.

Im Race tat sich in der Woche nach den US Open ebenfalls nicht allzu viel. Rybakina, die in dieser Saison sowohl die Australian Open als auch die US Open gewann, ist als einzige Spielerin bereits fix für das Jahresabschlussfinale qualifiziert. Stand jetzt wären außerdem Sabalenka, Pegula, Gauff, Andreeva, Elina Svitolina, Karolina Muchova und Noskova in Indian Wells dabei.

Der Stand in der Weltrangliste

Der Stand im Race