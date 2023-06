WTA: Wo sind die nächsten Muchovas?

Karolina Muchova hat mit ihre Finaleinzug in Paris gezeigt, dass kreatives Spiel Früchte bringen kann. Dieser Ansatz findet sich aber bei den übrigen WTA-Spielerinnen wie auch bei den Juniorinnen viel zu selten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.06.2023, 20:47 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova und ihr Slice: Eine wunderbare Kombination

Ein paar Tage vor Beginn der French Open 2023 hatte der Schlägerausrüster von Karolina Muchova in das sehr nette Palais Tokyo in Paris geladen, nicht weit vom Eiffelturm entfernt. Hätte man aus dem anwesenden Star-Ensemble einen zweiten HEAD-Repräsentant oder eine Repräsentantin für einen Finalauftritt in den Einzel-Wettbewerben wählen sollen (Novak Djokovic als Fixpunkt hat schon damals jeder gesehen - was sich jetzt leicht sagen lässt), Muchova wäre wohl nicht die erste Kandidatin gewesen.

Zwei Wochen später hat Muchova die Tenniswelt doch einigermaßen überrascht. Vielleicht sogar geschockt. Mit den Siegen gegen Maria Sakkari gleich zum Auftakt und vor allem im Halbfinale gegen Aryna Sabalenka, vor allem aber mit ihrer mutigen, offensiven Spielweise. Die die Tschechin ganz, ganz knapp an ihren ersten ganz großen Titel herangeführt hat.

Warum ist es so weit gegangen? Warum ist Karolina Muchova mit diesen Anlagen nicht schon viel erfolgreicher, als es ihre Karrierebilanz hergibt (da steht nämlich nur ein Titel: 2019 in Seoul)? Die Antwort auf Frage zwei: Verletzungen haben die mittlerweile 26-Jährige immer wieder zurückgeworfen. Auf dass dies in den kommenden Jahren besser wird. Das große Potenzial hat sich ja mehrmals gezeigt: Etwa bei den Australian Open 2021, als Muchova im Viertelfinale gegen Ashleigh Barty gewinnen konnte.

Muchova wie Barty mit dem Slice erfolgreich

Weil wir gerade bei Barty sind: Eben die hat ja während ihrer so erfolgreichen, wiewohl (viel zu) kurzen Karriere gezeigt, dass es eben auch ohne brachiale Gewalt geht. Sondern auch mit schlauem, präzisem Spiel. Vor allem der Rückhand-Slice war es, der die Gegnerinnen Bartys immer wieder vor Probleme stellte. Muchova hat mit diesem Schlag in Roland Garros ebenfalls für Furore gesorgt.

Wie auch mit ihrem Netzspiel, das etwas brachialer rüberkommt als jenes der großen Stilistin Ashleigh Barty. Aber beinahe ebenso effektiv ist.

Werden sich kommende Generationen von dieser Erkenntnis beeinflussen lassen? Ein unvollständiger Blick auf den Wettbewerb der Juniorinnen sagt: eher nein. Die meisten Mädchen scheinen das Aryna-Sabalenka-im-Schnelldurchlauf-Programm absolviert zu haben. Und wer nicht wie besessen auf die Kugel drauf haut, die versucht es zwischendurch eben mit Mondbällen.