WTA Zhengzhou: Coco Gauff und Elena Rybakina doch nicht am Start

Coco Gauff und Elena Rybakina werden in der kommenden Woche doch nicht beim WTA-500-Turnier in Zhengzhou aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2023, 17:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Coco Gauff legt eine Pause ein

Schlechte Nachrichten für die Veranstalter des WTA-500-Events in Zhengzhou: Die beiden Grand-Slam-Siegerinnen Coco Gauff und Elena Rybakina sagten ihre Teilnahmen in der chinesischen Metropole kurzfristig ab. Auch French-Open-Finalistin Karolina Muchova wird in Zhengzhou doch nicht an den Start gehen.

https://x.com/ZhengzhouOpen/status/1710981469387030748?s=20

Während Gauff mit Problemen an der rechten Schulter zu kämpfen hat, plagen Rybakina Schmerzen im Bereich des unteren Rückens. Muchova, die seit den US Open kein Match mehr bestreiten konnte, laboriert weiterhin an einer Verletzung des rechten Handgelenks.

https://x.com/WTA/status/1710641125629874400?s=20

Gauff, Rybakina und Muchova haben sich allesamt für die WTA Finals in Cancun (29. Oktober bis 5. November) qualifiziert. Insbesondere hinter Muchovas Antreten steht angesichts ihren langen Verletzungspause aber ein Fragezeichen. Ihre mögliche Ersatzfrau Maria Sakkari ist neben Ons Jabeur nun neue Turnierfavoritin in Zhengzhou.

Das Einzel-Tableau in Zhengzhou