WTA Zhengzhou: Jabeur zieht nach Viertelfinaleinzug raus

Ons Jabeur und Jessica Pegula haben bei den WTA-Turnieren in Fernost ihre Achtelfinals erfolgreich gestalten können. Die Tunesierin gab danach bekannt, dass sie nicht im Viertelfinale antreten wird.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2023, 18:39 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur musste nach ihren Sieg aus dem Turnier rausziehen.

Beim WTA-500er-Event in Zhengzhou, wo Laura Siegemund zu Beginn des Tages in drei Sätzen gegen Luidmila Samsonova gewann, konnte auch Ons Jabeur den Einzug ins Viertelfinale klar machen. Gegen Lucia Bronzetti siegte die Tunesierin in zwei Sätzen 6:3, 7:6(5). In der Runde der letzten Acht hätte nun Daria Kasatkina gewartet, die Wildcard-Teilnehmerin Zhouxuan Bai 6:2, 6:4 bezwingen konnte. Jabeur gab jedoch anschließend auf Grund einer Knieverletzung bekannt, dass sie nicht zum Vieterlfinale antreten wird.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht Barbora Krejcikova, die Petra Martic beim 7:5, 6:1 nur im ersten Satz eine Chance ließ. Nächste Gegnerin ist die Qualifikantin Lesia Tsurenko.

Pegula locker in Seoul unterwegs

Jessica Pegula, die in dieser Woche das 250er-Turnier in Seoul bevorzugt, hatte beim 6:3, 6:1 gegen ihre US-Landsfrau Ashlyn Krueger keine großen Aufgaben auf dem Court zu bezwingen. Beim deutlich schwächer besetzten Turnier in der Hauptstadt Südkoreas trifft die Topgesetzte mit Claire Liu im Viertelfinale erneut auf eine Landsfrau.

