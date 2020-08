Zeichen gegen Rassismus: Spielbetrieb in New York am Donnerstag ausgesetzt

Am Donnerstag wird in New York kein Tennis gespielt. ATP, WTA und die USTA wollen ein Zeichen im Kampf gegen Rassismus setzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.08.2020, 09:06 Uhr

© Getty Images Am Donnerstag wird in New York nicht gespielt

Am Mittwochabend war bekanntgeworden, dass die Milwaukee Bucks ihre Play-off-Partie in der NBA gegen Orlando Magic boykottieren, um gegen Rassismus in den USA zu protestieren. Auslöser für diese historische Protestaktion ist die jüngste Gewalttat von Polizisten gegen den Afroamerikaner Jacob Blake, dem am Wochenende siebenmal in den Rücken geschossen worden war.

Wenig später sagte die Liga alle für Mittwoch angesetzten Spiele ab. Doch der Protest sollte auch über die Grenzen des Basketballsports hinaus hohe Wellen schlagen: Nach ihrem Sieg im Viertelfinale des WTA-Premier-5-Events von Cincinnati gab zunächst Naomi Osaka bekannt, zu ihrem bevorstehenden Match gegen Elise Mertens als Zeichen im Kampf gegen Rassismus nicht antreten zu wollen.

"Als schwarze Frau habe ich das Gefühl, dass es viel wichtigere Dinge gibt, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, als mir beim Tennisspielen zuzuschauen", schrieb Osaka auf Twitter. "Ich gehe nicht davon aus, dass etwas Drastisches passiert, wenn ich nicht spiele. Aber wenn ich in einem mehrheitlich weißen Sport eine Diskussion in Gang bringen kann, betrachte ich das als einen Schritt in die richtige Richtung", so die zweifache Major-Siegerin weiter.

ATP, WTA und USTA zogen wenig später nach und setzten den Spielbetrieb für das Turnier von Cincinnati für Donnerstag aus. "Als Sport nimmt Tennis gemeinsam eine Haltung gegen Rassenungleichheit und soziale Ungerechtigkeit ein, die in den Vereinigten Staaten wieder einmal in den Vordergrund gerückt wurden".

Am Freitag soll es in New York mit den Halbfinalpartien weitergehen. Ob Osaka dann spielen wird, ist indes noch nicht geklärt.