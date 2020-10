Zu Ehren von Rafael Nadal: Caja-Magica-Umbenennung vertagt

Plänen der politischen Partei VOX zufolge sollte der Austragungsort des ATP-Masters-1000-Events von Madrid nach dem fünffachen Sieger Rafael Nadal benannt werden. Dieser fühle sich zwar geehrt, möchte damit aber bis zu seinem Rücktritt warten. Selbige Meinung vertritt auch die Mehrheit im Stadtrat von Madrid.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.10.2020, 11:57 Uhr

Die Caja Magica soll nach dem fünffachen Sieger Rafael Nadal benannt werden

Die Bilanz von Rafael Nadal beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid ist zwar eindrucksvoll - an die Statistiken bei den French Open kommt der Mallorquiner in seiner Heimat aber nicht heran. Dennoch ist Nadal mit seinen fünf Titel Rekordsieger in der spanischen Hauptstadt, hält bei 52 Siegen und gerade einmal zwölf Niederlagen.

Aus diesem Grund soll die "Caja Magica", wie der Austragungsort des Events in Madrid genannt wird, zu seinen Ehren umbenannt werden und künftig den Namen "Caja Magica Rafa Nadal" tragen. Das geht aus Plänen der poltischen Partei VOX hervor, die auf eine solche Ehrung des 20-fachen Grand-Slam-Champions pochen.

"Nadal hat bereits andere Anerkennungen der Stadt Madrid erhalten (Nadal erhielt die Goldmedaille der Community of Madrid 2007 und wurde 2014 zum Adoptivsohn der Stadt ernannt), aber wir glauben, dass dies noch einen Schritt weiter geht", erklärte Stadtrat Fernando Martínez Vidal die Pläne, wie Ubitennis.com berichtete.

Nadal möchte zuerst Karriere beendet haben

Eine Ehre, die der Spanier auch gerne annehmen möchte, nicht aber, bis er seine professionelle Karriere beendet hat, wie Vidal erklärte: "Nadal fühlt sich wohl, wenn er in der Caja Mágica spielt, aber er möchte nicht, dass seine Rivalen sich unwohl fühlen, wenn sie in einer Anlage spielen, die seinen Namen trägt."

Bei den Barcelona Open wird seit 2017 bereits auf einem Court gespielt, der nach dem Spanier benannt wurde. Dass diesem nun in Spanien ein zweiter folgen wird, ist vorerst aber auf Eis gelegt. Wie die spanische Marca am Dienstag berichtete, wurde der Antrag der politischen Partei VOX bis auf Weiteres abgelehnt. "Derzeit sei nicht der richtige Zeitpunkt", so die Begründung der Opposition. Aufgeschoben ist in diesem Fall aber nicht aufgehoben, da waren sich die Verantwortlichen im Stadtrat einig. Man werde die Causa erneut diskutieren, wenn der Zeitpunkt der richtige ist. Und das wird wohl der Fall sein, sobald Rafael Nadal seine Karriere beendet hat.