Zunder auf die Rückhand! So hat Rublev gegen Nadal gewonnen

Andrey Rublev feierte am Freitagabend seinen wohl größten Sieg - einen gegen Rafael Nadal auf Sand. Aber wie hat er das gemacht?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 13:48 Uhr

Es waren die großen Überraschungen in Monte Carlo in dieser Woche: Zunächst hatte der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic gegen Dan Evans verloren, am Freitag dann flog Rafael Nadal gegen Andrey Rublev raus.

Während Djokovic vor allem mit dem Rückhand-Slice von Evans so gar nichts anfangen konnte, hatte Nadal ein eigenes Rückhand-Problem: Denn er kam aus der Rückhand-Mühle überhaupt nicht raus! Rublev bearbeitete die Nadal-Rückhand gnadenlos, am Ende stand damit ein verdientes 6:2, 4:6 und 6:2 für den 23-Jährigen.

Zahlen dazu? Hat Daten-Guru Craig O'Shannessy auf seiner Seite braingametennis.com zusammengetragen. Verrückte 62 Prozent seiner Bälle donnerte Rublev seinem spanischen Kontrahenten hiernach auf das - in diesem Falle, Stichwort Linkshänder - rechte Drittel des Platzes. Nur Davidovich Fokina hatte es bei seinem Sieg über Matteo Berrettini mit 65 Prozent noch auf eine Stufe höher gebracht. Der Durchschnitt der "Rückhandseite-Festnagelungen" in Monte Carlo lag indes bei 51 Prozent.

Rublev jedoch ist Experte in dieser Taktik: Unter den fünf Matches in Monaco, in denen das Rückhanddrittel des Platzes am meisten angespielt wurde, ist drei Mal Rublev vertreten.

Nadal kommt kaum zur Vorhand

Nadal konnte also sein berühmtes "Aufschlag + Vorhand"-Spiel zu selten aufziehen. Auch, weil ihn sein Aufschlag im Stich ließ, "heute war ein Tag, an dem mich mein Service im Stich gelassen hat", klagte er im Anschluss, im Training habe alles noch wunderbar geklappt. Und so kam Rublev oft direkt zum Diktieren.

Während Nadal in seinen ersten beiden Partien gegen Federico Delbonis und Grigor Dimitrov von der Grundlinie aus noch 63 Prozent Vorhände und nur 38 Prozent Rückhände schlagen konnte, waren es gegen Rublev nur 46 Prozent Vorhände (und 54 Prozent Rückhände).

Rublev indes dominierte mit 63 Prozent geschlagenen Vorhänden klar. Zumal er auch deutlich näher an der Grundlinie oder im Feld stand. Nur 10 Prozent seiner Schläge musste Rublev von mehr als 2 Metern hinter der Grundlinie schlagen, bei Nadal waren es 29 Prozent.

O'Shannessys Fazit: Nadal hat dieses Mal seine eigene Medizin schlucken müssen.