Zurück in die Zukunft? Jan-Lennard Struff im Hauptfeld

Lange musste sich Jan-Lennard Struff (32) nicht mehr durch eine Qualifikation bei einem Grand Slam Turnier quälen. Doch in Melbourne meisterte er diese Aufgabe erfolgreich und hofft nun, das er diese Erfahrung nicht mehr oft machen muss.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 14.01.2023, 08:16 Uhr

Jan-Lennard Struff

Es kommt einem wie eine Ewigkeit vor, dabei ist es nicht einmal zwei Jahre her. Deutschland im Mai 2021, genauer gesagt München, BMW Open. Ein Turnier unter der Corona-Glocke. Keine Zuschauer, keine Stimmung, wenig Sonne, dafür aber ein bärenstarker Jan-Lennard Struff. Auf der Anlage beim MTTC Iphitos greift der gebürtige Warsteiner nach seinem ersten Einzeltitel auf der ATP-Tour.

Im Finale ist der Georgier Nikoloz Basilashvili aber zu stark. Wieder wird es nichts mit dem Titel, aber er knackt die Woche danach die Top 40. Der Vizepräsident des DTB, Dirk Hordorff, traut ihm sogar einePlatzierung in den Top 20 zu und bekennt das auch öffentlich. Das Karrierehoch von Struff mit Platz 29 datiert aus dem Jahr 2020. Doch anstatt Höheflügen folgen Abstürze. Initiiert durch eine Leidensgeschichte, wie man sie so häufig kennt aus dem Tenniszirkus: Verletzungen nehmen den Rhythmus, man kommt nicht ganz fit – vielleicht auch zu früh– zurück, verliert Matches, das Selbstvertrauen schwindet, man verliert noch mehr, das Selbstvertrauen schwindet weiter... Eine Negativ-Spirale setzt sich in Gang.

Seine Message: Ich bin wieder da!

So auch bei Jan-Lennard Struff, der mit seiner aggressiven Spielweise noch mehr als andere vom Glauben an sein Spiel lebt. Doch der Glaube aus dem Frühjahr 2021 scheint plötzlich wie aus einer anderen Welt. Bis auf Platz 150 der Weltrangliste fällt er zurück. Erstmals seit 2016 steht er nicht mehr in den Top 100. Daher muss er auch für die Australian Open 2023 in die Qualifikation.

Wobei es nicht vollends überrascht, dass er sich dort durchkämpfen konnte. Schon in den letzten Wochen und Monaten ließ er immer mal wieder aufhorchen. Zunächst beim Davis Cup mit dem Einzelsieg gegen Kanada und Denis Shapovalov als Höhepunkt. Danach legte er in einem zweiwöchigen Trainingslager auf Teneriffa die körperlichen Grundlagen für die neue Saison. Und vor den Australian Open erreichte der zweifache Familienvater beim Challenger in Canberra das Halbfinale. Die Message ist klar: Mit mir ist wieder zu rechnen!

In der ersten Runde trifft der 32-Jährige auf den US-Amerikaner Tommy Paul, ebenfalls ein Hard-Hitter. Die Bälle werden schnell über das Netz fliegen. Vielleicht so schnell und präzise wie im Frühjahr 2021. Dann gehören die Quali-Ausflüge für Jan-Lennard Struff schon sehr bald wieder der Vergangenheit an.