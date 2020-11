Zverev gegen Nadal - In der Halle mindestens ausgeglichen

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy auf Rafael Nadal (ab 16:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker). Seinen einzigen Sieg gegen den Spanier konnte Zverev unter ähnlichen Bedingungen erringen: in der Halle, auf Hartplatz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.11.2020, 08:32 Uhr

© Getty Images Erstes Finale in Paris für Sascha?

Rafael Nadal war mit großem Abstand der letzte der Großen Drei, gegen den Alexander Zverev einen Sieg einfahren können. Gegen Roger Federer und Novak Djokovic hatte die deutsche Nummer eins schon große Finali gewonnen, etwa 2017, als er im Endspiel von Rom Djokovic keine Chance ließ, ebenso wenig wie Federer ein paar Wochen später in Montreal. Gegen Nadal aber gingen die ersten fünf Begegnungen in die Binsen. Manchmal eher knapp, wie 2017 bei den Australian Open. Manchmal überhaupt nicht knapp, wie im selben Jahr in Monte Carlo.

In der Halle gab es allerdings bislang nur eine Begegnung. Und die fand im vergangenen Jahr im ersten Gruppenmatch bei den ATP Finals in London statt. Nun ist es nie schlecht, Nadal in seinem Premieren-Match bei einem Turnier zu erwischen. Der Spanier braucht in aller Regel ein paar Minuten, um sich einzugrooven. Siehe dazu auch die erste Partie in Paris-Bercy in diesem Jahr, als Feliciano Lopez nicht weit von seinem fünften Erfolg gegen Nadal entfernt war.

Zverev gegen Wawrinka mit Comeback

Alexander Zverev hat allerdings mehr Möglichkeiten als Lopez. Und ließ Nadal in London 2019 keine Chance. Was für den Spanier insofern fatal war, als dass er trotz der beiden folgenden Siege gegen Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas den Einzug in das Halbfinale verpasste. In Paris-Bercy geht es nun heute um einen Finalplatz - bei einem Turnier, das Rafael Nadal in seiner langen Siegerliste noch fehlt. Auch Zverev konnte in Paris noch nicht reüssieren, der Deutsche hat allerdings die Zeit auf seiner Seite.

Nach den bisher gezeigten Leistungen aber auch die Favoritenrolle. Zverev hat bei den beiden Turnieren in Köln seinen Rhythmus gefunden, musste sich in Paris-Bercy bislang nur gegen Adrian Mannarino so richtig mühen. Gegen Stan Wawrinka hatte er am späten Freitagabend in Durchgang zwei kurz Probleme, in den entscheidenden Phasen war Zverev aber da. Auch und vor allem mit seinem Aufschlag.

Nadal gegen Carreno Busta nur kurz in Gefahr

Natürlich: Auch Rafael Nadals Einzug in die Vorschlussrunde stand nur einen kurzen Moment zur Disposition - gleich im ersten Spiel von Satz zwei gegen Pablo Carreno Busta. Da wehrte der 20-malige Grand-Slam-Champion drei Breakbälle seines Gegners ab, zog danach sein Spiel durch. Und gewann im siebten Match gegen Carreno Busta zum siebten Mal.

Die Spielanlage Zverevs, der die Bälle mit seiner Rückhand flach in die Vorhand Nadals treiben kann wie sonst vielleicht nur Novak Djokovic, ist aber wie hausgemacht für den zweiten Erfolg gegen Nadal. Unter den Pariser Umständen in der Halle. Der größte Test im Sport überhaupt, ein Treffen mit Rafa in Roland Garros, steht für Sascha noch aus.

Hier alle Matches zwischen Rafael Nadal und Alexander Zverev

Turnier/Belag/Jahr Sieger Ergebnis ATP Finals, Indoor Hart, 2019 Alexander Zverev 6:2, 6:4 Rom, Sand, 2018 Rafael Nadal 6:1, 1:6, 6:3 Davis Cup Valencia, Sand, 2018 Rafael Nadal 6:1, 6:4, 6:4 Monte Carlo, Sand, 2017 Rafael Nadal 6:1, 6.1 Australian Open, Hartplatz, 2017 Rafael Nadal 4:6, 6:3, 6:7 (5),6:3, 6:2 Indian Wells, Hartplatz, 2016 Rafael Nadal 6:7 (8), 6:0, 7:5

