Zverev im aktuellen sportstudio: „Goldmedaille hat mir die Augen geöffnet“

Alexander Zverev, der gestern Abend zum Sportler des Jahres gewählt wurde, hat einen Tag zuvor im aktuellen Sportstudio interessante Fragen von Dunja Hayali beantwortet.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 19.12.2021, 21:31 Uhr

© getty Images Alexander Zverev nach dem Matchball in Tokio

Alexander Zverev war am vergangenen Samstagabend im aktuellen sportstudio zu Gast. Als ihn Moderatorin Dunja Hayali ankündigt und sich die Studiotüren öffnen, verkörpert der 24-Jährige mit seinem sicheren Gang ins Studio etwas, das er im Laufe des Interviews noch aufgreifen wird. Doch zunächst fragt Hayali Zverev einige Monate nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio, ob er diesen historischen Erfolg schon verarbeiten konnte.

Zverev betont, dass es im Sport nichts Größeres als die Olympischen Spiele gebe. Die Goldmedaille zu Hause im Wohnzimmer zu sehen sei ein Gefühl, dass man nicht beschreiben könne. Doch der Weltranglistendritte klammert sich bei seiner ersten Antwort nicht lange an Erinnerungen – noch im gleichen Satz sagt er, dass ihm die Goldmedaille weitere Ziele aufgezeigt habe und dass er sich schon jetzt auf die kommende Saison freue. Anschließend greift Hayali sechs Begriffe heraus, die Anteil an dem herausragenden Jahr 2021 haben könnten.

Zverev – „Das Wichtigste in 2021 war innere Ruhe“

Als Hayali fragt, welcher der sechs Begriffe (Aufschlag, Volley, Transission, Fitness, Nerven und Gelassenheit) am entschiedensten für den Erfolg war, nennt Zverev einen anderen: innere Ruhe. Zverev sagt, er sei älter geworden und habe gelernt mit schwierigen Phasen besser umzugehen. Schmunzelnd sagt er weiter, dass in dieser Saison nur zwei oder drei Schläger zu Bruch gegangen seien. Außerdem betont er, dass er sich weniger beeinflussen lasse, sondern Entscheidungen selbst treffe. Als Zuschauer hat man das Gefühl, Zverevs Worte decken sich mit seiner kontrollierten Art auf dem Platz – und mit dem Gang ins Studio. Zuletzt bei den ATP-Finals war erneut zu erkennen, dass Zverev auf dem Platz in sich ruhte und in keinem Moment hektisch wurde.

Etwas später fragt Dunja Hayali nach den Zielen für 2022. Auch hier zeigt sich Zverev aufgeräumt. Er habe noch kein Grand Slam Turnier gewonnen, sei noch nicht die Nummer 1 der Welt gewesen und hoffe, dass er vielleicht schon bei den Australian Open im Januar etwas daran ändern könne – auch wenn er über Novak Djokovic respektvoll sagt: „Es gibt keinen Spieler, der das Spiel besser liest als er.“

Übrigens: Im zweiten Teil der Sendung, als die familiäre Situation von Alexander Zverev beleuchtet wird, nimmt Bruder und Manager Mischa Zverev ebenfalls im Studio Platz.