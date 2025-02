Zverev in der Krise?

Alexander Zverev musste nach dem verlorenen Australian Open-Finale herbe Rückschläge einstecken. Die Chance auf den ersten Platz der Weltrangliste bleibt aber.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.02.2025, 11:34 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev musste auf seiner Südamerika-Tour herbe Enttäuschungen einstecken

Es war schon schwer mit anzusehen, wie entmutigt Zverev nach dem dann doch eindeutigen Finale gegen Sinner bei den Australian Open war. Ohne eine Breakchance musste sich der Hamburger erneut mit dem zweiten Platz begnügen.

Danach setzte der 27-Jährige seine Saison auf der Tour in Süd- und später in Mittelamerika fort. Das Debüt beim Südamerika-Swing blieb aber leider ohne Erfolg, in Mexiko lief es ebenfalls nicht. Aus im Viertelfinale in Buenos Aires, aus im Viertelfinale in Rio de Janeiro und nun das Achtelfinal-Aus gegen Youngster Tien in Acapulco. Mit einer Siegesbilanz von nur 4:3 verläuft die Zeit nach dem Major überhaupt nicht wie geplant. So ein Durchhänger ist aber, vor allem im Tennis, nichts Ungewöhnliches, und die Spitze ist immer noch greifbar.

Chancen auf die Nummer Eins

Die Chance, die der Deutsche auf der Lateinamerika-Tournee mit seinen frühen Niederlagen verpasst hat, ist offensichtlich. Was ein sehr wichtiges Punkte-Reservoir hätte sein können, hat sich zu einer Quelle der Enttäuschung entwickelt und den Druck auf die Schultern der Nummer zwei erhöht. Trotzdem ist der Thron immer noch in Reichweite. Denn bis zu Sinners Rückkehr beim Masters-Turnier in Rom verpasst der 23-jährige Italiener vier ATP-1000-Turniere und wichtige ATP-500er-Turniere. Zwischen den Masters und dem Münchner Turnier kann der Deutsche maximal 3.650 Punkte sammeln und hätte die Möglichkeit, den Südtiroler zu überholen. Dazu muss er zwei Masters-1000-Turniere gewinnen und bei den anderen beiden die nächste Runde erreichen.

Sinner wird nach seiner Sperre 9.730 Punkte haben, Zverev hätte im idealen Fall die Chance auf 11.785.